In Moers und Neukirchen-Vluyn Wie sich Karneval auf Öffnungszeiten der Enni auswirkt

Die Abfallentsorgung läuft uneingeschränkt weiter. Lediglich am dann neuen Kreislaufwirtschaftshof können Bürger ihren Abfall am Altweiber-Donnerstag nur bis 12 Uhr entsorgen. Die Friedhofsverwaltung öffnet am Altweibertag um 8 Uhr und schließt ausnahmsweise bereits um 11 Uhr. Wegen des Karnevalsumzugs bleibt der Friedhof an der Klever Straße am Nelkensamstag vorsichtshalber von 10 bis 18 Uhr geschlossen.