Verbindung zwischen Moers und Neukirchen-Vluyn : SPD will Bahnlinie reaktivieren

Die SPD in Moers und Neukirchen-Vluyn fordert die Reaktivierung der Bahntrasse und eine Haltestelle am neuen Berufsbildungscampus (v.l.): Klaus Lewitzki, Ralf Köpke, Pater Paic, Ibo Yetim, Anja Reutlinger und Lothar Ebbers. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Moers /Neukirchen-Vluyn Die Bürgermeisterkandidaten aus Moers und Neukirchen-Vluyn setzen sich zusammen mit dem Fahrgastverband Pro Bahn dafür ein, die Strecke der Niederrheinbahn von Moers nach Neukirchen und Vluyn wiederzubeleben.

Am Samstag vor einer Woche empfing Verkehrsminister Hendrik Wüst den ersten Personenzug in Kamp-Lintfort. Zur Jungfernfahrt war er an die neue Haltestelle Kamp-Lintfort Süd an der Kattenstraße gekommen, zu der bis zum 11. Oktober 2020, wenn die Landesgartenschau endet, an Samstagen und Sonntagen stündlich Triebwagen unterwegs sind. Dann endet der Pendelverkehr, dem 2026 ein täglicher Regelverkehr als Niederrheinbahn RB 44 folgen soll. Parallel dazu sollte die Bahnstrecke von Moers nach Neukirchen-Vluyn reaktiviert werden, die genauso Niederrheinbahn heißen soll, fordern Ibrahim Yetim und Ralf Köpke als SPD-Bürgermeisterkandidaten dieser beiden Städte sowie SPD-Landratskandidat Dr. Peter Paic.

Am Freitag besichtigten sie die Vossloh Locomotives GmbH, die an der Baerler Straße nahe der „Glück-Auf-Schranke“ liegt und dort Diesellokomotiven repariert. „Werksleitung und Betriebsrat befürworten eine Reaktivierung der Strecke“, berichtete anschließend Ibrahim Yetim. „Vossloh würde auch Fläche für die Reaktivierung bereitstellen.“ Um Personen zum Umsteigen auf die Bahn zu motivieren, müsste über das Vossloh-Werksgelände eine Brücke gebaut werden, damit Züge aus Neukirchen-Vluyn über Moers direkt nach Duisburg weiterfahren können.

Info Erste Überlegung ist 20 Jahre alt Personenzüge Von 1909 bis 1968 verkehrten Personenzüge von Moers über Neukirchen nach Vlyun. Der Streckenabschnitt zwischen Vluyn und Oermten ging erst 1912 in Betrieb und wurde nach der Stilllegung von 1968 teilweise zurückgebaut.

Güterverkehr Von Moers bis zum Bergwerk Niederberg blieb die Strecke für den Güterverkehr in Betrieb, um Kohle zu transportieren. Ende 2001 stellte das Bergwerk die Förderung ein.

Reaktivierung Bereits 1996 gab es ein erstes Gutachten, in dem von der Reaktivierung des Personenverkehrs nach Vluyn gesprochen wurde. Anschließend machte sich Hubert Dieregsweiler als Moerser Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn für die Wiederbelebung stark. Seit 2006 steht die Reaktivierung auf der Prioritätenliste des Landes.

Machbarkeitsstudie Wie das Beispiel Kamp-Lintfort zeigt, das 2026 im Regelbetrieb von der Eisenbahn angefahren werden soll, dauert es rund zehn Jahre vom ersten Gutachten bis zur Eröffnung. Seit Anfang 2020 liegt eine Machbarkeitsstudie vor, nach der es inklusive des Kaufs von Zügen 35 bis 50 Millionen kostet, die Bahnlinie zu reaktivieren. 95 Prozent der Kosten übernehmen Land und VRR.

Würde das nicht passieren, müssten Züge erst in den einstigen Kreisbahnhof Moers einfahren, dort halten, eine kurze Fahrt Richtung Rheinberg aufnehmen, in Meerbeck halten und dann Richtung Moerser Bahnhof starten. Dieser doppelte Richtungswechsel würde inklusive vorgeschriebener Sicherheitspausen zehn Minuten Zeit in Anspruch nehmen und so einen Umstieg auf die Bahn wenig attraktiv machen.

Genau diesen Umstieg wollen die die Sozialdemokraten ermöglichen. „In Moers gibt es 57.000 Ein- und Auspendler, in Neukirchen-Vluyn 16.000“, sagt Ralf Köpke. „Die Niederrheinbahn ist für sie ein Angebot, auf die Schiene umzusteigen. Das würde die A 40 und die A 42 entlasten. Niemand steht dort gerne im Stau.“

Nach dem Besuch bei Vossloh schauten sich die drei Kandidaten den möglichen ersten Haltepunkt an, der nahe dem Bahnübergang an der Einmündung der Repelener Straße in die Mühlenstraße liegen könnte. Dieser erste Haltepunkt könnte den Namen Moers-Bildungscampus erhalten, weil unweit gerade der Neubau für Berufskollegcampus des Kreises entsteht. Die weiteren Haltepunkte wären Hülsdonk, Neukirchen, Niederbergquartier und Vluyn.

„Jetzt müssen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und Gespräche aufnehmen, die Bürgermeister von Moers und Neukirchen-Vluyn, der Kreis, die Niag als möglicher Betreiber sowie der Verkehrsverband Rhein-Ruhr“, sagte am Freitag Lothar Ebbers als Pro-Bahn-Pressesprecher für Nordrhein-Westfalen. „Die Bedingungen für eine Reaktivierung waren noch nie so gut wie jetzt.“ Der VRR habe im April 2020 beschlossen, sich mit 50 Prozent an den Kosten für Gutachten nach der standardisierten Bewertung zu beteiligen, das für eine Reaktivierung vorzulegen ist. Bis zum Ende nächsten Jahres könne eine solches Gutachten für die Niederrheinbahn erarbeitet sein, so Ebbers. Der VRR und das Land würden jetzt 95 Prozent der Investitionskosten tragen, der VRR den laufenden Bahnbetrieb bezuschussen.