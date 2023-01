In Moers und Neukirchen-Vluyn Schüler gestalten Protest-Plakate gegen den Krieg

Gedroht hatte Russland mit dem Einmarsch in die Ukraine schon länger, wirklich damit gerechnet hatten damals allerdings nur wenige. Doch dann war es tatsächlich geschehen. Am 24. Februar 2022 überquerten russische Soldaten die Grenze zu dem nordöstlich von Russland gelegenen Nachbarstaat und lösten damit nicht nur in Deutschland Entsetzen und Empörung aus. So auch beim SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim. Zu diesem Zeitpunkt kandidierte er gerade erneut für den NRW-Landtag und beschloss, seine bereits in Moers und Neukirchen-Vluyn aufgehängten Großwahlplakate wieder abzuhängen, und die Flächen stattdessen den Schülern und Schülerinnen von insgesamt zwölf Moerser und Neukirchen-Vlyner Schulen für eine spontane Plakataktion gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine zur Verfügung zu stellen.