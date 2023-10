Naturschutz in Moers und Neukirchen-Vluyn Deutlich weniger Amphibien an Littard und Schwafheimer Meer

Die Anzahl der Erdkröten am Schwafheimer Meer in Moers sank demnach von 185 im vergangenen Jahr auf 119 in diesem. Deutlich stärker fällt der Unterschied in Neukirchen-Vlyun aus. Gerade einmal 611 Erdkröten zählten Nabu-Mitglieder und freiwillige Helfer dieses Jahr an der Littard. 2022 waren es noch 1666 Kröten. Die Frage ist: Wie kommt das? Und was setzt den Amphibien am Schwafheimer Meer und an der Littard zu?