Polizeieinsätze in Moers und Neukirchen-Vluyn Diebstähle, Schlägerei, ein Exhibitionist und ein Messerangriff

20-Jähriger geschlagen und ausgeraubt Am Freitag, 30. Dezember, war ein 20-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn zu Fuß auf dem Heimweg. Wie die Polizei mitteilt, geriet er auf dem Gehweg der Niederrheinallee, Höhe Hausnummer 344, zunächst in einen Streit mit einem vorbeifahrenden Radfahrer. Er mahnte verkehrsgerechtes Verhalten an. Der Radfahrer beleidigte ihn und schlug ihm ins Gesicht. Der Radfahrer fuhr weiter und drei unbekannte männliche Personen wechselten die Straßenseite und kamen auf den 20-Jährigen zu. Sie schlugen und traten ihn und nahmen seine Geldbörse an sich, die ihm bei der Auseinandersetzung aus der Jackentasche gefallen war. Bei dem Versuch an seine Geldbörse zu gelangen, erhielt er weitere Schläge. Die Täter flüchteten dann in Richtung Vluyner Nordring.