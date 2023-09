Moers und Neukirchen-Vluyn Bäder öffnen in den Herbstferien länger

Dazwischen läuft dort an Wochentagen erneut das Ferienprogramm „NRW lernt schwimmen“. Dabei bekommen Schwimmanfänger und Ungeübte aus dritten und vierten Moerser Schulklassen in Kooperation mit dem Stadtsportverband Moers und teilnehmenden Vereinen und Schulen täglich „Crash-Kurse“. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, öffnet das Hallenbad im Moerser Norden zudem ebenso wie an beiden Ferienwochenenden jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das Aktivbad Solimare bleibt aber geschlossen. Dort nutzt Bereichsleiter Benjamin Beckerle die kursfreie Zeit in den Herbstferien für die jährliche Revision der Anlage.