Demonstrationen in Moers und Neukirchen-Vluyn 10.000 Menschen protestieren gegen Rechtsextremismus

So eine große Demonstration hat es in Moers nie zuvor gegeben: Rund 8000 Menschen waren nach Angaben der Polizei vom Synagogenbogen am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz gestartet, um über den Königlichen Hof, die Homberger Straße und den Bahnhofsplatz zum Internationalen Kulturkreis Moers (IKM) an der Kirschenallee zu ziehen. Viele hatten Schilder oder Transparente dabei. „Wehrten den Anfängen“, „Für Toleranz, Offenheit und Vielfalt“, „AfD: Aus für Demokratie“, „Nie wieder ist jetzt“, „Remigiert euch ins Knie“ und Ähnliches war darauf zu lesen. Sprechchöre und Gesänge waren zu hören: „Wehrt Euch, leistet Widerstand, gegen den Faschismus hier im Land...“