Die 50-Jährige war mit ihrem Rad unterwegs : Unbekannter raubt Frau die Handtasche

Moers Eine 50-jährige Moerserin ist am Dienstag Opfer eines Diebstahls geworden. Sie befuhr gegen 7 Uhr mit ihrem Fahrrad die Königsberger Straße in Fahrtrichtung Ruhrstraße/Lotharstraße. Im Einmündungsbereich der Ruhrstraße stieg die Moerserin von ihrem Fahrrad, um ihr Rücklicht zu reparieren.Ein bislang unbekannter Täter näherte sich der Frau und entriss ihr von hinten die Handtasche.

Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß über die Lotharstraße in Richtung Bahnhof. In der Handtasche befanden sich ein Schlüsselbund, diverse Schminkutensilien und eine Brille. Ihre Geldbörse und ihr Handy hatte die 50-Jährige in ihrer Jackentasche verstaut. Die Frau blieb unverletzt. Das Besondere an der Tasche: Sie ist bunt und hat als Aufdruck eine Eule mit Glitzeraugen. Der Unbekannte ist 175 bis 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, hat einen dunklen Teint, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und Sneaker.