Polizei sucht Zeugen in Moers Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

In der Nacht zu Donnerstag, 25. Januar, sprengten bislang unbekannte Täter gegen 1:30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Theodor-Heuss-Straße. Ein lautes Knallgeräusch machte einen Anwohner auf die Sprengung des Automaten aufmerksam, der im Anschluss daran die Polizei informierte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 entgegen.