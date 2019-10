Nachhaltigkeit in Moers : Umweltbewusst auf zwei Rädern

Nachhaltigkeit in Moers

Moers Autos sind out: Dienstfahrräder sind die neuen Dienstfahrzeuge. Die Moerser Stadtverwaltung und der Bäckereifachbetrieb Büsch machen es vor: Sie stellen ihren Mitarbeitern Räder und E-Bikes zur Verfügung.

Wenn Pressesprecherin Hannah Ecker einen Termin in Moers hat, schaut sie kurz ins Mailprogramm. Dort kann sie sehen, ob eines der zwei Pedelecs verfügbar ist, die die Stadtverwaltung für 1008 Mitarbeiter bereitstellt. Ist eines da, sind es nur wenige Klicks – und Ecker braucht sich keine Gedanken mehr darum zu machen, wie sie bloß in dem Mittagstrubel einen Parkplatz finden soll. Sie schätzt es sehr, das Konzept des Dienstfahrrades.

2017 mietete die Moerser Stadtverwaltung zwei Pedelecs an. Der Vorschlag kam vom „Bündnis für Moers“ im Stadtrat und stieß in der Verwaltung auf ein positives Echo. Der ökologische Gedanke habe dabei im Vordergrund gestanden, sagt Ecker. Es sei einfach besser für die Umwelt, wenn die Mitarbeiter Kurzstrecken nicht mit dem Auto, sondern mit einem E-Bike zurücklegten. „Die Stadtverwaltung möchte mit gutem Beispiel vorangehen und hat hier eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen und Institutionen übernommen“, betont die Pressesprecherin. Außerdem wirke es sich positiv auf die Gesundheit aus, je öfter man das Rad nehme und sich an der frischen Luft bewege.