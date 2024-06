Hauptverkehrsader in Moerser Innenstadt Umbau der Unterwallstraße startet

Die bisherige Kurzzeitparkzone gegenüber dem Rathaus an der Unterwallstraße, beispielsweise für Krankentransporte zum Ärztehaus am Neumarkt, wird während der Bauzeit an die Meerstraße verlegt. Als Ausgleichsflächen für Pkw werden dort vier der insgesamt neun ausge-wiesenen Schwerbehindertenparkplätze vor der evangelischen Stadtkirche als Kurzzeitparkplätze ausgeschildert. Die wegfallenden Schwerbehindertenparkplätze werden, wie zu Zeiten des Weihnachtsmarkts, auf den Seitenstreifen an die Haagstraße verlegt.