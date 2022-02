Straßenbauprogramm Moers : Stadt fördert Radverkehr und erneuert Wohnstraßen

Moers Das Straßenbauprogramm der Stadt Moers für 2022 steht. Welches Großprojekt noch in diesem Jahr in die politische Beratung gehen soll.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sanierung von Wohnstraßen. Kurz vor dem Abschluss stehen die Glückaufstraße (Bausumme: 280.000 Euro) und Lindenstraße (450.000 Euro) in Meerbeck. In Kürze beginnen die Arbeiten an der Albert-Altwicker-Straße (430.000 Euro) in Utfort. Ein großes Projekt ist auch die Straßensanierung mit stellenweiser Befestigung der Gehwege in Vennikel (Fichten-, Pappel-, Ahorn-, Akazien- und Kiefernstraße; etwa 1,3 Millionen Euro). Baubeginn ist voraussichtlich im zweiten Quartal 2022. Neue Fahrbahnen erhalten außerdem die Erzgebirgsstraße (rund 500.000 Euro) in Eick-West sowie nach der Kanalsanierung in Asberg Am Pannenhof, Essenberger-, Kronprinzen-, Packertstraße und Wiedekamp (circa 800.000 Euro).