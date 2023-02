Konzert zum Jahrestags des Kriegsbeginns Ukrainerinnen singen von der Heimat

Angekündigt war eine „kleine Kostprobe“ im Zusammenhang mit Konzerten zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres, die Initiator Konrad Christoph Göke den Veranstaltern, Organisatoren, Unterstützern und Pressevertretern in der Moerser Stadtkirche bot. Doch neben der musikalischen Momentaufnahme beherrschten tiefe Verbundenheit mit der leidenden ukrainischen Bevölkerung und das Erlebnis gemeinsamen Handelns gegen den Krieg aller Beteiligten an dem Konzertprojekt den besagten Presse- und Fototermin.