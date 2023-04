Ukrainische Flüchtlinge So feiern Ukrainer in Moers Ostern

Nach Ostern ist vor Ostern – denn nach dem julianische Kalender wird das orthodoxe Osterfest nach dem katholischen und evangelischen Ostern eine Woche später gefeiert. Der Tisch in den Räumen vom Internationalen Kulturkreis Moers (IKM) an der Kirschenallee ist am Sonntag feierlich gedeckt. Verschiedene traditionelle Speisen, die die ukrainischen Familien zu diesem hohen Feiertag essen, verteilen sich auf der langen Tafel. Mittendrin sorgen die auffällig filigranen, mit Ornamenten gestalteten Ostereier, die Pysanki, für Hingucker.