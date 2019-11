Nach ersten Informationen unserer Redaktion ereignete sich der überfallartige Angriff gegen 20 Uhr am Samstagabend. Zwei Autos, in denen mehrere Menschen saßen, sollen in Höhe eines Kiosks an der Homberger Straße gehalten haben. Aus den Fahrzeugen sprangen laut Zeugenaussagen mehrere mit Baseballschlägern und Messern bewaffnete Männer, die damit auf mehrere Menschen losgingen.