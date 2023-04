Interner Einsatzbericht der Polizei So lief der Raubüberfall auf die Tankstelle in Moers ab

Die Ermittlungen im Fall des bewaffneten Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Moers am Mittwochabend hat die Mordkommission (MK) des Polizeipräsidiums Duisburg übernommen. Wie aus dem Einsatzbericht der Polizei hervorgeht, in den unsere Redaktion Einblick gehabt hat, handelt es sich bei dem Täter nach ersten Erkenntnissen um einen 25-Jährigen aus Eritrea mit Wohnsitz in Moers. Die Polizei hatte auf ihn geschossen, nachdem er Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer bedroht hatte.