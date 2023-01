TV-Gartenprofi Davit Arican Erster Kreisverkehr in Moers wird nachhaltig grün

Es ist der Wunsch vieler Bürger und das oft propagierte Ziel der Politik: Moers soll grüner werden – nachhaltig grüner. Zusammen mit TV-Landschaftsarchitekt Davit Arican – bekannt aus der ZDF-Doku „Duell der Gartenprofis“ – hat die CDU-Fraktion deshalb vor gut einem Jahr die Idee „Grüne Kreisverkehre“ initiiert. Der Plan: Möglichst viele, wenn nicht sogar alle Kreisverkehre in der Grafenstadt umweltfreundlich und nachhaltig begrünen. Am Freitag haben die Arbeiten am Horten-Kreisel an der Homberger Straße begonnen.