Genossenschaften in Moers : „Tuwas“ setzt auf Allgemeinwohl und Nachhaltigkeit

Im Sozialkaufhaus in Asberg gibt es verschieden Dinge zu kaufen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)/Stoffel, Arnulf (ast)

Moers Den Tag der Genossenschaften feierte der Vorstand und die Mannschaft im Sozialkaufhaus in Asberg mit einem Vortrag.

Ist die Genossenschaft eine Nische im Kapitalismus oder sogar eine Alternative zu kapitalistischem Wirtschaften? Eine interessante Fragestellung, die Philipp Degens von der Hamburger Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften dem Moerser Publikum in der Möbelhalle der Tuwas-Genossenschaft stellte.

Der Tuwas-Vorstand mit Rolf Plake, Horst Manja und Manfred Tyrakowski-Freese sowie Jürgen Widera (Aufsichtsrat) hatte zum Vortrag eingeladen. Anlass war der internationale Tag der Genossenschaften, der alljährlich am ersten Samstag im Juli seit 1923 gefeiert wird. Er erinnert in Deutschland an die Wegbereiter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schultze-Delitsch und ganz aktuell heute Unternehmen an ihre Gemeinwohlverpflichtung.

„Genossenschaften wirtschaften anders“, so Degens, der unter verschiedenen Blickwinkeln die Ausgangsfrage erörterte. Nicht eine einheitliche Ausrichtung als Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft kennzeichnet die deutsche Entwicklung, sondern ihre Varianten in verschiedenen Branchen. Deutschland ist mittlerweile ein Boomerland mit 22 Millionen Mitgliedern in rund 8000 Genossenschaften. Weltweit sind es eine Milliarde Menschen in über drei Millionen Genossenschaften.

Dabei sind es nicht die alten Genossenschaften, die heute häufig für ihren Fortbestand fusionieren, wie Degens ausführte. Bankgewerbe, Landwirtschaft wie auch Rewe und Edeka als Einkaufsgenossenschaft der Einzelhändler zählen zu den bekannten wie erfolgreichen Urgesteinen.

Die Tuwas-Genossenschaften gehört mit ihrer Gründung 2012 zu den jüngsten. „Rund ein Drittel der heutigen Genossenschaften wurde ab 2006 gegründet. Da erleben wir mit Aufkommen der Finanz- und Wirtschaftskrise einen Wandel. Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung werden zum Thema beim Wirtschaften zur Bedarfsdeckung“, so Degens.

Hinzu kommt eine gesetzliche Änderung. Der Förderzweck wird auf kulturelle und soziale Belange ausgedehnt. Zu den neuen Gruppierungen zählen unter anderem Familiengenossenschaften im Kita-Bereich, Dorfläden, Projekte in der solidarischen Landwirtschaft, dem Wohnungsbau wie auch Genossenschaften in der Photovoltaik. Kennzeichen aller Gruppen ist die regionale und lokale Verwurzelung. „Die Krisenerfahrungen haben gezeigt, dass die Genossenschaften ernst zu nehmen sind“, so Degens.

„Die Zukunft liegt in der Zukunft“, so Degens. „Genossenschaften können kein System ablösen, wohl aber ergänzen. Sie sind mehr als nur Unternehmen, die Funktionsmängel von kapitalistischem Marktwirtschaften ausgleichen.“

Zu den Herausforderungen der jüngsten Jahre für das Tuwas-Team gehört neben dem Aufgabenbereich des Sozialkaufhauses, Beratungsarbeiten, Fahrradwerkstatt und Repaircafé die Flüchtlingshilfe mit verschiedenen Integrationsprojekten. Über das Sozialkaufhaus und die Polsterhalle konnten Familien in der Region ausgestattet werden. Aktuell läuft in Neukirchen-Vluyn das Projekt „Vier Jahreszeiten“ für nachhaltigen Naturschutz.

(RP)