Wirtschaft in Moers : Was Assistenzsysteme leisten

Moers Bestimmte digitale Helfer werden in Autos Pflicht. Der Leiter des Tüv Nord in Moers erklärt, worum es geht.

Digitale Systeme sollen dafür sorgen, die Unfallhäufigkeit zu verringern und den Straßenverkehr sicherer zu gestalten. Um dies zu gewährleisten, hat die Europäische Union einen Erlass beschlossen, der für alle Fahrzeuge gilt, die von den Automobilherstellern neu entwickelt werden. Ab 2024 müssen alle Neuwagen, auch bereits bestehende Modelle, über diese Assistenten verfügen. Folgende sollen verbaut werden: Notbrems-, Spurhalte-, Geschwindigkeits- und Rückfahrassistent, Notbremslicht, Unfalldatenspeicher, Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner, Reifendrucküberwachung und eine Schnittstelle für eine alkoholempfindliche Wegfahrsperre. Torsten Frücht, Leiter der Tüv-Nord-Station in Moers-Hülsdonk, erklärt, wie sie funktionieren.

Adresse Die Tüv-Nord-Station Moers befindet sich im Gewerbegebiet Hülsdonk, Am Schürmannshütt 6.

Verkehrssicherheit „Die Einführung der neuen Assistenzsysteme zeigt deutlich, wie die Digitalisierung auch in der Verkehrssicherheit immer mehr Einzug findet“, sagt Torsten Frücht.

In der Spur bleiben Unaufmerksamkeit und Übermüdung können dazu führen, dass Verkehrsteilnehmende unabsichtlich die Fahrspur verlassen. In diesen Situationen greift der Notfall-Spurhalteassistent in die Lenkung des Wagens ein. Wird die Schläfrigkeit zu stark, unterstützt der sogenannte Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner. „Über kontinuierliche Aufzeichnungen von Augen-, Lid- und Lenkbewegungen wird das Fahrverhalten analysiert und Anzeichen von Erschöpfung beziehungsweise schwindender Konzentration werden sofort erkannt“, erklärt Frücht.