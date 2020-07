Moers : Trotz Corona: Es gibt noch viele Ausbildungsplätze

Moers Der Rat hat der Ausbildungsinitiative Moers grünes Licht gegeben. Jetzt kamen deren Teilnehmer zu einem ersten Austausch zusammen. Gemeinsam stellten sie fest: Trotz Corona besteht kein Mangel an offenen Ausbildungsstellen.

Einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft geworfen haben die Teilnehmer der neuen Ausbildungsinitiative Moers und haben festgestellt: Es gibt noch viele offene Lehrstellen. Jüngst erst trafen sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer, politische Vertreter des Rates, Arbeitsagentur, Jobcenter, IHK, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, DGB, Berufsbildungsträger und weitere Beteiligte zu einem ersten Termin. Der Rat hatte die Initiative einstimmig beschlossen. Die Akteure stellten fest, dass das Verhältnis zwischen offenen Ausbildungsplätzen und Bewerbern grundsätzlich ausgeglichen ist. Die Herausforderung besteht in der Vermittlung: Betriebe, die Lehrstellen anbieten, und Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, müssen zueinander gebracht werden – trotz Corona.

Gabriele Sowa von der Agentur für Arbeit Wesel setzt auf die richtige Ansprache der Jugendlichen: „Wir beraten die Jugendlichen momentan hauptsächlich telefonisch und per Mail. Außerdem erproben wir neue Kommunikationsformen, beispielsweise per Chat oder auf Social Media.“ Suchende Betriebe und junge Frauen und Männer, die einen Ausbildungsplatz finden wollen, gilt es zusammenzubringen – gerade wegen abgesagter Ausbildungsbörsen. „Es gibt zum Beispiel die Jugendberufsagenturen an verschiedenen Standorten. Dieses Angebot kennen die Wenigsten. Da arbeiten schon jetzt alle Beteiligten zusammen: Jugendämter, Berufsberatung, Jobcenter und Jugendhilfen. Das muss einfach offener kommuniziert werden“, so der Vorschlag von Angela Preuß, Jobcenter Kreis Wesel. Jürgen Kaiser von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer setzt auf persönliche Unterstützung: „Wir sind für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, immer ansprechbar. Sie erhalten von uns Informationen zu Betrieben, die aktuell noch Bewerber suchen.“