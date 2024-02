Trauer um Moerserin Maria Consten Ihr Ur-Opa erschuf die Zwergengasse

Ein rund 200 Jahre altes Stadthaus an der Fieselstraße war das Geburtshaus von Maria Consten, in dem die Moerserin bis zu ihrem Tod lebte. Am Samstag ist die Urenkelin des Erschaffers der Zwergengasse im Alter von 75 Jahren gestorben. Sie hat sich auch finanziell immer für den Erhalt dieser ganz besonderen Sehenswürdigkeit in der Moerser Altstadt eingesetzt.