Diskussion in Moers : „Tot und grau“ – Neuer Schlossplatz in der Kritik

„Tot und grau“ – Neuer Schlossplatz in der Kritik

Diskussion in Moers

Moers Die Optik des neugestalteten Platzes am Schloss missfällt vielen Moersern. Es hagelt Kritik an der Stadtverwaltung. Politiker mahnen, die Fertigstellung des Platzes abzuwarten. Die CDU sieht Redebedarf zwischen den Fraktionen.

Die Neugestaltung des Moerser Schlossplatzes soll erneut Thema der politischen Diskussion werden. „Ich gehe davon aus, dass es Redebedarf zwischen den Fraktionen gibt“, sagte am Dienstag Julia Zupancic, Fraktionsvorsitzende der CDU. Die Sitzung des Rates am Mittwoch biete Gelegenheit, sich entsprechend auszutauschen.

Die Kritik an dem weitgehend fertiggestellten Platz reißt nicht ab. Vor allem das neue, durchgehende Pflaster und fehlendes Grün werden bemängelt. Bei Facebook hagelt es überwiegend negative Kommentare, wie „trostlos, tot, grau“, „viel zu neu für die Umgebung“, „Verschandelung“ oder „graue Achse“, in Anspielung auf die „grüne Achse“, die in Moers entstehen soll.