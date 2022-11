Benefizaktion in Moers Tolle Taschen aus „Moers klingt“-Bannern

„Upcycling“ so heißt die Idee, aus schon einmal verwendeten Sachen erneut schöne, neue Gegenstände zu fertigen. Das geht auch mit Werbebannern für Veranstaltungen. In diesem Fall waren es die Banner, mit denen der Verein „Erinnern an die Zukunft“ im Rahmen des vom 28. August bis zum 3. September stattgefundenen Musikfestivals „Moers klingt“ für den Besuch des ukrainischen Jugendsinfonieorchesters in der Grafenstadt geworben hat. Aus diesen Bannern sind in den letzten Wochen in der Neukirchen-Vluyner Schneiderwerkstatt der Sozialeinrichtung „Tuwas“ insgesamt einhundert tolle Taschen entstanden. Sie können ,demnächst auf dem Moerser Weihnachtsmarkt erworben werden können.