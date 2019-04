Nach tödlichem Autorennen in Moers : Mutmaßlicher Unfallfahrer stellt sich der Polizei

Blumen liegen an der Unfallstelle in Moers (Archivfoto). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der 21-Jährige, der für den Tod einer Frau in Moers verantwortlich sein soll, hat sich der Polizei gestellt. Er soll sich mit einem weiteren Mann ein Autorennen geliefert haben. Nach Informationen unserer Redaktion besitzt er keinen Führerschein.

Der tatverdächtige Unfallfahrer des mutmaßlichen Autorennens in Moers hat sich am Dienstagnachmittag der Polizei gestellt. Nach Angaben der Duisburger Polizei kam er um 15.15 Uhr in Begleitung seines Rechtsanwalts ins Polizeipräsidium. Am Mittwoch soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.