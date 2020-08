Unfall auf Baustelle in Moers : Mann wird von Baggerschaufel getroffen und stirbt

Unfall auf Baustelle in Moers

Moers Im Stadtteil Hülsdonk ist es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Auf einer Baustelle am Jostenhof wurde ein Mann von einer schweren Schaufel getroffen, die sich von einem Bagger gelöst hatte.

Nach Auskunft der Bezirksregierung Düsseldorf soll es sich bei dem Mann um einen Fahrer gehandelt haben, der beim Verladen eines Schalungselements auf seinen Lkw helfen wollte. Das Teil wurde mit Ketten an einem Bagger befestigt und angehoben, als sich die noch montierte Schaufel am Bagger plötzlich löste und den 45-Jährigen traf. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle. Auch ein Notarzt aus einem Rettungshubschrauber, der direkt neben der Baustelle landete, konnte dem Verletzten nicht mehr helfen.