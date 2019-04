Bluttat in Moers : Tödlicher Streit in Repelener Bordell

Der Tatort – ein Nachtclub am Jungbornpark in Moers-Repelen – wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers-Repelen Zwei Frauen sind am Samstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Eine 38-Jährige starb. Möglicherweise wollte sie 31 Jahre alte Ex-Freundin des mutmaßlichen Täter beschützen.

Was genau im Nachtclub am Jungbornpark geschehen ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Fest steht: Zwei Frauen wurden am Samstagabend gegen 21.45 Uhr von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Eine von beiden, eine 38-Jährige, überlebte ihre schweren Verletzungen an Herz und Lunge nicht. Sie starb, trotz Notoperation.

Es war wohl das tragische Ende eines gewalttätigen Beziehungsstreits, der sich in dem polizeibekannten Etablissement in Repelen abgespielt hat. Möglicherweise hatte die Getötete versucht, einer 31 Jahre alte Kollegin zur Hilfe zu kommen, als diese im Nachtclub von ihrem Ex-Freund angegriffen wurde. So jedenfalls wird es sich am Tag „danach“ im an sich beschaulichen Moerser Stadtteil erzählt. Der Tatort ist versiegelt. Wer vorbeikommt, macht einen großen Bogen herum.