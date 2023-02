Moerser bei Sondereinsatz in der Türkei „Wir haben uns durchwühlen müssen, wir kamen an Leichen vorbei“

Das Schönste, was ihnen während des Einsatzes passierte, waren die beiden Lebendrettungen, berichten die vier THW-Mitglieder aus Moers. Timo Eilhardt, Peter Maßling, Uwe Meyer und Harald Auding haben die vergangene Woche im Süd-Osten der Türkei verbracht – in Städten, die vom Erdbeben, verschüttet lagen. Dabei haben sie verletzte Menschen – Lebende und Tote – und Häuser in Trümmerhaufen gesehen, die dem Erdbeben am Montag, 6. Februar, in der Türkei und in Syrien zum Opfer fielen.