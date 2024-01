Energie-Check in Moers Wärmebilder machen Energiesparpotentiale sichtbar

Oft an Stellen, die den Eigentümern und Eigentümerinnen gar nicht bewusst oder bekannt sind. Darum möchte der Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung der Stadt Moers auf sogenannte Thermografie-Spaziergänge diese Wärmeverluste mithilfe spezieller Kameras sichtbar machen. Nachdem das erste Angebot schnell ausgebucht war, gibt es einen zweiten Termin: und zwar am Dienstag, 16. Januar, in Utfort.