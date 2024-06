Kostenloses Theaterstück für Kinder in Moers Kindertheater „Henrietta“ thematisiert Nachhaltigkeit und Gesundheit

„Wow, wir sind die Ersten“, ruft ein kleines Mädchen, während sie gemeinsam mit ihrer Klasse die Halle des Kulturzentrums Rheinkamp betritt. Langsam aber sicher wird es lauter in dem Raum, in dem sich gleich an die 500 Kinder und Lehrer das Theaterstück „Henrietta und die Ideenfabrik“ anschauen werden. Angefangen haben die Geschichten rund um die Grundschülerin Henrietta 2004 in Brandenburg. Inzwischen schickt die AOK als Förderer des Projekts die Theatergruppe durch ganz Deutschland. Am 5. Juni wurde das Stück in Moers aufgeführt.