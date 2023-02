Theaterfestival für Kinder, Jugendliche und Familien Das Schlosstheater Moers veranstaltet Penguin´s Days am 5. und 6. März

Wer danach direkt selbst loslegen möchte, kann im Anschluss an die Vorstellungen in einem Workshop eine eigene Fingerpuppe basteln. In der malerischen Kulisse des Schlossparks darf natürlich auch ein richtiges Märchen nicht fehlen. Georg Grohmann und Roman Mucha aus dem Schauspielensemble des Schlosstheaters lesen um 15.30 Uhr eine etwas andere Version von Rapunzel für Kinder ab fünf Jahren im Pulverhäuschen. Für alle ab zwölf Jahren zeigt das Junge Ensemble des Schlosstheaters „Die Räuber der Herzen“ ab 17 Uhr im Studio.