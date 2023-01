Bürgerschaftliches Engagement in Moers Tempo-Display für mehr Verkehrssicherheit

Mit vier Geschwindigkeitsdisplays erinnert die Stadt Moers bereits vor Schulen und Kitas Autofahrerinnen und Autofahrer an die Höchstgeschwindigkeiten. Dank des Bürgerengagements von Jan Laakmann und der finanziellen Unterstützung der Stiftung Niederrheinischer Bürger der Sparkasse am Niederrhein ist jetzt ein weiteres Gerät zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Betrieb genommen worden. „Weil ältere Displays aus technischen Gründen nicht mehr eingesetzt werden konnten und eine Verringerung im Raum stand, habe ich die Initiative ergriffen“, berichtet Laakmann. Er fand unter anderem mit Karina Göbel-Scherken von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef eine Mitstreiterin.