Moers:Tedi zieht in altes Strauss-Ladenlokal

Moers Der Günstig-Händler Tedi wechselt seinen Standort.

Derzeit werden die Räume umgebaut. Eröffnung sei voraussichtlich Ende August, heißt es. Der neue Markt hat eine Verkaufsfläche von 780 Quadratmetern und ist mehr als doppelt so groß wie die bestehende Filiale. Rund 1900 Tedi-Filialen gibt es in Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Spanien und Kroatien. Das Sortiment umfasst neben Haushalts-, Party-, Heimwerker- und Elektroartikeln auch Schreib- und Spielwaren sowie Drogerie- und Kosmetikprodukte – zum niedrigen Preis. Tedi hat neben dem Markt an der Homberger Straße zwei weitere an der Lintforter Straße und der Franz-Haniel-Straße.