Krankenhaus in Moers „Team Pflegedirektion“ am Bethanien ist vollständig

Jan Urbach, 36, hat nach einem Studium im Bereich Health Care Management zunächst Station in anderen Krankenhäusern gemacht. „Nach fünf Jahren Leitungserfahrung an anderer Stelle, ist es für mich eine neue Erfahrung, für ein größeres Krankenhaus in der Position als Pflegedienstleitung zu arbeiten“, sagte Urbach. „Bethanien gibt mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und meine Management-Erfahrung stetig zu verbessern. Sehr attraktiv ist das Krankenhaus für mich aufgrund seiner breitaufgestellten Leistungserbringung mit einer Vielzahl von Fachbereichen. In einem Krankenhaus zu arbeiten, das eine Klinik für Kinder- & Jugendmedizin hat, ist ebenfalls eine neue Herausforderung für mich.“