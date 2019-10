Justiz in Moers : Taxibetreiber vor Gericht: „Wie beim Vietnamesen“

Zwei Taxibetreiber aus Moers stehen vor Gericht. Foto: David Young/dpa/David Young

Moers Am Landgericht wurde das Verfahren gegen Vater und Sohn eröffnet. Die Anklage: Steuerhinterziehung von 1,4 Millionen Euro.

Von Maarten Oversteegen

Er habe nach dem Abitur eigentlich Betriebswirtschaftslehre studieren und ein unabhängiges Leben führen wollen, im Rückblick aber habe sich alles sehr ungünstig ergeben. So erklärte sich einer der zwei angeklagten Taxi -und Mietwagenunternehmer, deren Strafverhandlung am Dienstagvormittag vor dem Klever Landgericht eröffnet wurde. Der Vorwurf gegen Vater und Sohn lautet: Im Zeitraum zwischen Januar 2011 und Oktober 2016 sollen sie 1,4 Millionen Euro Steuern hinterzogen und 350.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben. Die Moerser sollen ihre Mitarbeiter mehr Arbeitsstunden haben leisten lassen, als sie in ihren Büchern erfassten und den Behörden mitteilten. Damit aus den Laufleistungen der Fahrzeuge nicht ersichtlich war, dass diese mehr Kilometer gelaufen sind, sollen die Tachostände durch Zurückdrehen manipuliert worden sein.

„Es ist Schmu gelaufen“, gestand der 28-jährige Sohn dem vorsitzenden Richter. Sein Vater, in Polen geboren, und seit einem Baustellenunglück vor vierzig Jahren halbseitig gelähmt, führt seit 2000 ein Taxiunternehmen in Moers. „Mein gesundheitlicher Zustand bleibt solange ich lebe“, sagte der 58-Jährige. Ursprünglich habe er, nachdem er 1988 nach Deutschland emigrierte, als Steuerfachangestellter gearbeitet. Nach der Geburt seines Sohnes aber sei er auf der Suche nach einer flexiblen Beschäftigung gewesen. So fand der Moerser den Weg in die Taxi-Selbstständigkeit. Sein Sohn habe schon zu Schulzeiten immer wieder in dem Betrieb ausgeholfen und sei nach seinem Schulabschluss vollends eingestiegen.