Unsere Woche : Taubenhaus hat eine Zukunft

Moers Zum Stadtbild von Moers gehören mitunter durch die Fußgänger watschelnde Enten. Tauben sieht man dagegen eher selten. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Stadt jahrelang ein Taubenhaus hatte.

Weil es dort Futter gab, flatterten die Vögel lieber dorthin als sich in der Fußgängerzone herumzutreiben, sich auf die Reste menschlicher Nahrung zu stürzen und die Gegend mit Verdauungsprodukten zu dekorieren. So sehen es jedenfalls Taubenhaus-Befürworter.

Immer noch leben viele Tauben in dem Gebäude nahe des Bahnhofs. Umso schöner ist es, dass sich Menschen zusammengefunden haben, die sich ehrenamtlich um die Vögel kümmern wollen. Man kann Tauben mögen oder nicht, aber dass es Sinn machen könnte, sie kontrolliert zu füttern, haben viele Städte erkannt. Denn gleichzeitig kann man die Eier gegen Attrappen tauschen und so die Vermehrung der Tiere eindämmen. Vor ein paar Jahren lobte Bürgermeister Christoph Fleischhauer die Arbeit des Taubenhauses in hohen Tönen. Nachdem sich Anfang des Jahres die Fachwerk Kreis Wesel als Träger des Taubenhauses zurückgezogen hatte, stellte sich die Stadt aber auf den Standpunkt, dass sich erstens alles von allein regeln werde und sie zweitens gar nicht zuständig sei. Das hatte vor allem einen Grund: Der Betrieb des Taubenhauses kostet Geld – für Futter, Strom, Wasser. Zudem sind im Gebäude bauliche Mängel zu beseitigen.

Wenn es um Geld geht, ist die Stadt zu Recht vorsichtig. Und ein Taubenhaus mit Personal, das aus der Stadtkasse bezahlt wird, wäre in der Tat zu viel des Luxus. „Tauben-Kümmerer“ Markus will allerdings vieles von dem, was notwendig ist, in Eigenregie und ehrenamtlich erledigen. Er erwartet nicht mehr Unterstützung aus dem Rathaus als es schon bis vor ein paar Monaten gab. Gut, dass die Stadt ihm nun helfen will. Auch wenn die Verantwortlichen im Rathaus nach wie vor davon ausgehen, dass das Taubenhaus der Stadt nichts nützt: Schaden wird es dem Stadtbild ganz sicher nicht.