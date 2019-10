Kultur in Moers : Tanzmobil macht im Bollwerk Station

Mittendrin im Training: Andrea Hedding (Mitte) leitet das Tanzmobil. Zehn unterschiedliche Altersgruppen trainieren bei ihr. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tanzpädagogin Andrea Hedding bietet in der ersten Herbstferienwoche einen Workshop im Bollwerk 107 an. Mit ihren „Lindengirls“ peilt sie 2020 ein größeres Ziel an: die Teilnahme am World Dance Cup in Rom.

Wenn Sie tanzt, ist sie in ihrem Element. Diese Leidenschaft in jungen Menschen zu wecken, dem hat sich Andrea Hedding vor vor 20 Jahren verschrieben. „Man bekommt so viel von den Kindern zurück. Sie leben noch den Moment und lassen es einen sofort spüren, ob ihnen es ihnen gefällt oder nicht“, sagt die 49-jährige Tanzpädagogin, die inzwischen zahllose Kinder und Jugendliche in Bewegung gebracht hat. Ihre Lindengirls sind längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Entscheidung, mit Ende 20 das Hobby Tanzen zum Beruf zu machen, hat sie nie bereut. Bis 2005 absolvierte die gelernte Industriekauffrau am Off-Theater in Neuss eine Ausbildung zur Tanzpädagogin und gründete dann in Moers das „Tanzmobil“. „Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Heute tritt meine Tochter Svenja schon in meine Fußstapfen“, erzählt die Moerserin stolz.

Ihr nächstes Projekt steht kurz bevor. In den Herbstferien startet im Rahmen des vom Land NRW geförderten Kulturrucksacks der Tanz-Workshop „Move your Feet“ im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107. Eingeladen sind Tanz-begeisterte im Alter von zehn bis 14 Jahren, die Lust haben, eine Woche lang drei verschiedenen Stilrichtungen tanzen zu lernen. Als Andrea Hedding das Tanzen für sich entdeckte, war sie ungefähr im selben Alter wie ihre Schüler heute. „Als ich sechs war habe ich mit Ballett angefangen, später bin ich in den karnevalistischen Gardetanz gegangen. Schon als Kind habe ich mir Tänze ausgedacht“, berichtet Hedding.

Info Start eines Kulturrucksackprojekts Beginn In der ersten Woche der Herbstferien (14. bis 18. Oktober) veranstaltet das Tanzmobil im Bollwerk 107 einen kostenlosen Tanz-Workshop für Teilnehmer im Alter von zehn bis 14 Jahren. Am Freitag, 18. Oktober, 15 Uhr, wird das Gelernte in lockerer Atmosphäre präsentiert. Anmeldung Per E-Mail an andreahedding@yahoo.de oder per Telefon unter 0178 557 55 11. www.tanzmobil.net

Später wurden daraus Choreografien zum Beispiel für die Showtanzgruppe Starlights. Das Tanzmobil, mit dem sich die Moerserin selbstständig gemacht hat, heißt so, weil ihre Schule keinen festen Raum hat. „Ich bin mobil und immer ,on the road’“, betont die Moerserin lächelnd und träumt von eigenen Räumlichkeiten für ihren Tanzunterricht, einem festen Standort. Der ist nicht leicht zu finden: „Er müsste schon spezielle Anforderungen erfüllen, beispielsweise eine Höhe von 3,50 Meter, weil es bei uns zuweilen auch akrobatisch zu geht.“ Aktuell fährt das Tanzmobil das Bollwerk 107 und das Jugendzentrum Zoff an. Hedding trainiert die Lindengirls, die Smileys, die Gummibärenbande, die Cookies, die Tanz- und Akrobatik AG an der Eichendorffschule sowie die Gruppe „Tanz mit, bleib fit“ in Moers. Zehn unterschiedliche Altersgruppen tanzen heute unter dem Dach des Tanzmobils. An der Eichendorffschule ist sie im Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule tätig. „Es müssen jedes Jahr die Plätze ausgelost werden, weil so viele Kinder mitmachen wollen.“ Kein Wunder: Jedes Jahr studiert Andrea Hedding mit den Teilnehmern richtige Tanztheaterstücke ein. Und sie ist mit ihren Projekten erfolgreich. 2018 holte sie zum Beispiel den Kinder- und Jugendförderpreis bei den Duisburger Tanztagen nach Moers. Und beim Wettbewerb „Bergischer Löwe“ nahmen ihre Tanzgruppen ebenso erfolgreich teil.