Kriminalität in Moers Tannenbaumdiebe schlagen erneut zu

Ingomar Tackenberg arbeitet zum ersten Mal als Tannenbaum-Verkäufer, und eigentlich hat er sich das anders vorgestellt. „Außer an Wochenenden ist wenig los“, sagt er. Immerhin darf sich der junge Duisburger in diesen Tagen einer gewissen medialen Aufmerksamkeit erfreuen. Denn der Verkaufsstand auf dem Parkplatz von Kaufland an der Römerstraße in Moers ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Ziel von Tannenbaum-Dieben geworden.