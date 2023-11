Synode des Kirchenkreises tagt in Moers 120 Abgeordnete beraten über kirchliche Themen

Die Synode beginnt mit einem Gottesdienst um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Duisburg-Hochheide, Kirchstraße 107. Predigen wird Pfarrerin Ulrike Thölke aus der evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth. Die Kollekte ist bestimmt für Nes Ammim in Israel, ein internationales christliches Studien- und Begegnungszentrum, das einen geschützten Raum für jüdisch-christliche und israelisch-palästinensische Begegnungen bietet.