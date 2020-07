Unternehmen aus Moers am Windpark vor Borkum beteiligt : Strom aus Nordsee-Wind für Enni-Kunden

Unternehmen aus Moers am Windpark vor Borkum beteiligt

Moers Das in Moers ansässige Unternehmen ist am Windpark des Trianel-Stadtwerkeverbundes vor Borkum beteiligt. Eines der derzeit größten Energiewendeprojekte der letzten Jahre ist ans Netz gegangen

Rund vier Jahre nachdem der Aufsichtsrat des Moerser Energielieferanten sein Okay gegeben hatte, hat EnniI ihre regenerative Erfolgsgeschichte damit um ein großes Kapitel erweitert. Mit insgesamt nunmehr als 40 Wind-, Sonnen- und Biomasse-Projekten bezieht das Unternehmen dabei bereits rund 30 Prozent des in Moers und Neukirchen-Vluyn benötigten Stroms aus rein erneuerbaren Quellen. „Ein solch großer Offshore-Windpark zahlt dabei deutlich auf unsere regenerative Erzeugungsquote ein“, freut sich Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer, dass sein Unternehmen bei dem Kooperationsprojekt von insgesamt 20 Stadtwerken, regionalen Energieversorgern und kommunalnahen Unternehmen dabei ist. „Der Windpark gehört zu den aktuell größten deutschen Erzeugungsprojekten und ist für uns ein bedeutender Baustein unserer Erneuerbaren-Strategie.“ Die Enni leiste so einen weiteren Beitrag für die Stromversorgung von morgen, der zum Klimaschutz beitrage und dabei für die weitgehend kommunalen Gesellschafter der Enni attraktive Renditen erwirtschafte.