Vor allem Pendler, Eltern, Kinder und Sportler betroffen Öffentlicher Dienst streikt am Dienstag

Betroffen sind bei der Enni die Müllabfuhr und die Straßenreinigung, außerdem die Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die Straßenreinigung fällt in den Dienstags-Kehrbezirken in Moers-Kapellen und Teilen von Moers-Asberg und -Scherpenberg komplett aus. Zudem wird die Moerser Abfallabfuhr in Teilen von Moers-Asberg, in Moers-Meerbeck und in Westerbruch stark eingeschränkt arbeiten. Nicht geleerte Tonnen sollten trotzdem an den Straßen stehen gelassen werden, da ausgefallene Touren im Laufe der Woche nachgeholt würden und die Enni dazu auch am Samstag im Einsatz sein werde, so die Unternehmensgruppe.