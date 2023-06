Festival in Moers Streetfood und Musik auf dem Kastellplatz

Autofahrer aufgepasst: Ab Mittwoch, 7. Juni, steht der Parkplatz am Kastellplatz fast zwei Wochen lang nicht wie gewohnt zur Verfügung. Grund sind zwei große Veranstaltungen: Das „Street Food & Music Festival“ sowie eine Feier zum 250-Jährigen bestehen der Adler-Apotheke. Der Parkplatz wird bereits ab Mittwoch, 7. Juni, gesperrt. Das Street-Food-Festival beginnt am Donnerstag und endet am Sonntag. Am Montag (12. Juni) schließen sich die Aufbauarbeiten für das Apotheken-Jubiläum an. Deshalb fällt ein Teil des Kastellplatzes bis Montag, 19. Juni, für das Parken weg, teilte die Stadt mit.