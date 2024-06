Draußen und umsonst speisen in Moers Das bietet das „Street Food & Music Festival“ am Wochenende

Auch die Musik verbreitet gute Laune. Jeder Festivaltag wird von Musik, entweder als Liveact oder über einen DJ, gestaltet. Den Auftakt macht am Freitag die Band „Ninety Percent“ ab 18 Uhr. Die fünf Musiker stehen mit ihren Rock- und Pop-Songs für pure Energie und garantieren eine spannende Bühnenshow. Am Samstag, 8. Juni, beginnt das Festival um 12 Uhr. Ab 14.30 Uhr heizt ein DJ die Stimmung an. Die Band „High Fly“ ist laut Programm ab 18 Uhr mit einem Mix aus Rock, Pop und Metal zu erleben. Coverhits wie auch eigene Songs bestimmen ihren Auftritt. Das Bühnenprogramm endet am beiden Tagen um 22 Uhr. Der gemütliche Sonntag zum Bummeln und Probieren startet ab 12 Uhr. DJ Calypso legt ab 14 Uhr auf. Der dritte Festivaltag klingt gegen 18 Uhr aus. „Draußen und umsonst“ heißt das Motto des Dortmunder Veranstalters, wie Lang bestätigt. „Der Eintritt zum Streetfood & Music Festival ist wieder frei.“