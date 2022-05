Festival in Moers : Street Food und Sonne lockten nach draußen

Fleischfreunde und Vegetarier sowie Veganer kamen auf ihre Kosten. So gab es Burger in sämtlichen Variationen. Foto: Norbert Prümen

Moers Vor den Foodtrucks bildeten sich am Wochenende lange Schlangen. Die Menükarte auf dem Kastellplatz las sich international. Es gab Burger, Pasta und vieles mehr.

Im Herzen von Moers fand am Wochenende das Street Food Festival statt. Auf dem Kastellplatz konnten die Besucher sich auf internationale Spezialitäten freuen und diese bei schönstem Sonnenschein genießen. Neben den kulinarischen Highlights wurde ein Programm aus Live-Musik und Unterhaltung für Groß und Klein geboten. Das Autohaus Fett&Wirtz bot am Samstag ein Probefahrtevent mit ausgewählten, elektrischen BMW-Modellen an. Besucher des Festivals standen vor der Qual der Wahl, die zahlreichen Foodtrucks mit ihren unterschiedlichen Gerichten sorgten für ein reichhaltiges Angebot.

Fleischfreunde und Vegetarier sowie Veganer kamen auf ihre Kosten.

So gab es Burger in sämtlichen Variationen, von Pulled Pork bis Vegetarisch. Pasta-Gerichte und Barbecue-Spieße vom Grill reihten sich in der Kategorie „Bekannt“ ein. Etwas exotischer wurde es mit der indischen und ghanaischen Küche. Ungarischer Langos sowie Tacos bereicherten das Angebot ebenfalls. Wer es lieber süß mochte, oder nach dem Hauptgang noch Lust auf ein Dessert hatte, wurde bei Kokosbällchen, Poffertjes oder Crepes fündig. Und wessen Magen für die ganze Auswahl zu klein war, konnte es halten wie Familie Kerkhoff und das Festival an beiden Tagen besuchen. Man probiere sich durch, so die Familie, alles sehe „toll aus“. Die Wahl am Samstag fiel auf Indisch, Afrikanisch und Burger. „Am Sonntag machen wir weiter“, berichtete die Mutter lächelnd, während die beiden Kinder sich fröhlich auf dem Kastellplatz ausstobten. Es sei gut, mal wieder raus zu kommen. Die Gelegenheit, mit dem Street Food Festival das Frühlingswochenende zu genießen, nutzten Besucher aller Altersklassen. Lange Schlangen vor den Trucks und voll besetzte Tische, bei denen die Plätze unter den Sonnenschirmen heiß begehrt waren, zeugten von der Freude nach der Corona-Zeit mal wieder raus zu kommen. Mitsponsor des Festivals Fett & Wirtz Automobile war ebenfalls vor Ort vertreten und bot den Besuchern die Möglichkeit, die neuen Elektro- Autos BMW iX, iX3, i3 und i4 einmal Probe zu fahren. Nach Terminvereinbarung wurde mit einem Productgenius, der alle Eigenschaften nochmal erklärte, eine 20- bis 30-minütige Fahrt durch Moers unternommen, wie Emilia Weiershausen von Fett & Wirtz erklärte.