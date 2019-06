Jugendarbeit in Moers : Straßenfußball-Turnier auf dem Bolzplatz Dresdener Ring

Moers Fußball spielen, da wo das Herz und die Seele des Fußballs zu finden sind: auf dem Bolzplatz. Die Offene Jugendeinrichtung „Die BOX“ des Caritasverbandes Moers-Xanten will mit ihrem Projekt „Bolzplatzjugend – 100% Streetgrown“ einen Beitrag zum quartiersbezogenen Straßenfußball im Mattheck/Josefsviertel leisten.

„Der raue, aber ehrliche Charme des Bolzplatzfußballs erinnert die Erwachsenen an die Zeit, in der sie ihre gesamte Freizeit auf dem Bolzplatz verbracht haben“, beschreibt Iulia Craciunescu von der „BOX“ den Gedanken hinter der Aktion. „Hier wurden Rivalitäten nach den unausgesprochenen Regeln der Straße in einem fairen Spiel ausgetragen. Meist entstanden danach Freundschaften.“ AlsHighlight und gefördert durch die Robert Bosch Stiftung-Werkstatt Vielfalt gibt es für alle Fitnessbegeisterten einen offenen Workshop aus dem Bereich „Calisthenics“. Auch die Breakdance Crew „Break Attack“ aus Mülheim/Ruhr bringt die Jugendlichen in Bewegung. Der Moerser Beatboxer Carlos Howard mischt das Rahmenprogramm zusätzlich mit „fetten Beatz und Bizeps“ auf. Die Turnierdurchführung übernehmen Freiwillige des TV Asberg. Auch die Offene Kinder- und Jugendeinrichtung ZOFF des Awo-Kreisverbandes Wesel wird wieder mit Mannschaften vertreten sein.