Ausbildung in Moers Stipendien für junge Handwerksmeisterinnen

Die Stipendien wurden diesmal im neuen Berufskolleg für Technik in Moers übergeben, was Schulleiter Peter Dischhäuser möglich machte. Landrat Ingo Brohl habe in seinem Grußwort unterstrichen, wie wichtig es sei, gerade auch junge Frauen für das technische Handwerk zu begeistern. Ingrid Lisson von der Akademie der Handwerkskammer habe sich über die Zusammenarbeit mit den Moerser Soroptimistinnen gefreut und wolle sie weiter unterstützen. Eine finanzielle Unterstützung von 500 Euro habe Oliver Schmitz von der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein dem Projekt zukommen lassen. Das Catering in Form von Fingerfood habe Marlies Zimmer-Schubert, Schulleiterin des Hermann-Gemeiner Berufskolleg, mit Schülerinnen und Schülern einer zehnten Klasse ihrer Schule beigetragen. So habe man in passender Umgebung und lockerer Atmosphäre gefeiert, neue Kontakte geknüpft und bestehende vertieft.