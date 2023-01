Neueröffnung in Moers Die Stepke-Kita „Zauberwürfel“ startet am Montag

In der Kita in Moers-Mitte sind großzügige Gruppenräume für ein vielseitiges Betreuungsangebot der Kinder entstanden, gemütliche Spiel- und Kuschelecken sowie eine große Turnhalle, die zur aktiven Bewegung und zum Austoben animiert. Jede Gruppe ist mit einer separaten Kinderküche ausgestattet. Ein Differenzierungsraum zur vielfältigen Nutzung, wie zum Schlafen und Entspannen, für die Frühförderung oder für Kleingruppenarbeit rundet das Raumangebot ab. Ergänzt werden die Räumlichkeiten durch eine Elternlounge. Zum Angebot der Kita gehört auch eine eigene zentrale Küche, in der täglich frisch für die Kinder gekocht wird. Das Gebäude wird durch ein großes Außengelände ergänzt. Dort werden die Kinder zukünftig zahlreiche Möglichkeiten haben, sich an der frischen Luft zu bewegen. „Wir freuen uns, mit der Kita „Zauberwürfel“ eine weitere Einrichtung in Moers eröffnen zu können und damit unser Angebot in der Stadt zu erweitern. Zum Start des Betriebs wünschen wir sowohl dem Team als auch den Kindern und ihren Familien eine schöne Kita-Zeit“, betont Geschäftsführer Kurt Berlin.