Moers : Moers stellt Bedingungen für Bau der Cölve-Behelfsbrücke

Moers/Rheinhausen Die von vielen Rheinhausenern und Moersern gewünschte und erhoffte Behelfsbrücke an der Cölve wird voraussichtlich frühestens Ende 2020 fertig sein. Das geht aus einem Zeitplan hervor, der am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wurde.

Danach wird der Moerser Rat am 10. April den Grundsatzbeschluss fällen, die Behelfsbrücke so schnell wie möglich zu realisieren. Unter zwei Bedingungen: Die Stadt Duisburg müsse sich zur Hälfte an den Kosten in Höhe von 932.000 Euro beteiligen. Darüber hinaus soll die jetzt auf Morser Gebiet liegende Brücke umgehend an Duisburg übertragen werden „um der stärkeren Bedeutung dieses Bauwerks für die Duisburger Bevölkerung Rechnung zu tragen“.

Die Brücke an der Cölve zwischen Rheinhausen und Schwafheim ist seit Juli 2017 wegen Baufälligkeit für den Verkehr gesperrt. Vor allem auf Rheinhauser Seite fordern Bürger einen Ersatz. Nach dem vorgestellten Zeitplan soll der Duisburger Rat am 6. Mai beschließen, dann folgen weitere Planungen, Bodengutachten, Kampfmittelsondierung, Vergabeverfahren etc., die – nach optimistischer Einschätzung – ein gutes Jahr dauern werden.

Die provisorische Brücke soll in das bestehende Bauwerk „eingeschoben“ werden. Der Behelf kann prinzipiell so lange bestehen bleiben, wie die alte, marode Cölve-Brücke noch hält – die Stadt Moers geht derzeit von fünf Jahren aus. Der Bau einer neuen, „richtigen“ Brücke muss rechtzeitig (mindestens drei Jahre) vorher der Deutschen Bahn avisiert werden, weil Sperrungen der Bahnlinie unter der Brücke nötig sein werden. Und: Während des Baus der neuen Brücke werde die Verbindung über die Cölve für den Verkehr erneut zwölf bis 18 Monate lang ausfallen.