Polizei bittet um Hinweise Unbekannter wirft Steine auf die A 40

Die Polizei in Moers sucht einen Unbekannten, der Steine von einer Brücke auf die Autobahn 40 geworfen hat. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der Autobahn in Richtung Duisburg unterwegs. Sie konnte beobachten, wie jemand in Höhe der Brücke Dorotheenstraße Steine auf die Fahrbahn warf.