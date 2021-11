Kreis Wesel bremst Erwartungen : Starttermin für Impfung von Kindern unter zwölf Jahren ungewiss

Kreis Wesel Michael Maas, Vorstandsmitglied für den Bereich Gesundheit beim Kreis Wesel, bittet Eltern um Verständnis. Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur, den Biontech-Impfstoff für Kinder unter elf Jahren freizugeben, seien noch viele Dinge zu klären.

Zunächst einmal müsse die EU-Kommission gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten formell über die Zulassung in der EU entscheiden. „Und dann müssen wir in Deutschland noch auf die Empfehlung der Stiko warten,“ sagte Maas. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe signalisiert, ihre Empfehlung zur Coronaimpfung für Kinder bis Ende Dezember verkünden zu wollen. „Aber auch diese Empfehlung hat keinen Einfluss auf die Lieferketten oder -kontingente,“ so Maas weiter. „Und um tatsächlich dann auch Impfungen von Kindern gegen das Coronavirus vornehmen zu können, benötigen die Kreise und kreisfreien Städte einen entsprechenden Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums. Ich bitte daher alle Eltern im Kreis Wesel um Verständnis, dass wir derzeit noch nicht sagen können, wann und in welchem Umfang Impfungen von Kindern gegen das Coronavirus im Kreis Wesel angeboten werden können.“