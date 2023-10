Ausbildung in Moers Startschuss für Laufbahn im Krankenhaus Bethanien Moers

In der Regel dauert es rund ein Jahr, bis die Pflegefachfrauen und -männer ihre Anerkennung bekommen. Während dieser Zeit erhalten sie das Angebot, in Zimmern auf dem Campus der Stiftung Bethanien zu wohnen oder in Wohngemeinschaften in möblierten Wohnungen zu ziehen. Während sie tagsüber auf den Stationen arbeiten, besuchen sie abends Deutsch-Sprachkurse. Für eine erfolgreiche Anerkennung muss bereits ein Sprachniveau auf Level B2 nachgewiesen werden. Im Anschluss werden Kurse in der Sprachschule der Bethanien Akademie besucht, um die Niveaus C1 und C2 zu erreichen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben schon nach kurzer Zeit ein hohes Sprachniveau. Nach ein bis zwei Jahren verfügen sie über die Fähigkeiten, um Deutsch auf dem Level eines Muttersprachlers bzw. einer Muttersprachlerin zu sprechen“, erklärt Angelika Linkner.